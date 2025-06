Un’estate di musica sotto le stelle

Preparatevi a un’estate indimenticabile di musica e allegria sotto il cielo stellato di Signa. L’evento “Estate in musica e risate sotto le stelle” trasformerà Piazza Stazione in un palcoscenico vibrante, grazie alle tribute band toscane che faranno rivivere grandi successi. Promossa dall’associazione Pollicino con il patrocinio del Comune e il sostegno di Pro Loco e Bande Indipendenti Toscane, questa manifestazione promette emozioni e divertimento per tutta la comunità.

Estate di musica sotto le stelle, a Signa, dove varie tribute band della Toscana sbarcheranno in piazza Stazione. Si accenderanno stasera le luci di Estate in musica e risate sotto le stelle, manifestazione promossa dall'associazione Pollicino, col patrocinio del Comune di Signa e il supporto della Pro Loco e Bit (Bande indipendenti toscane). L'evento è stato presentato ieri, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi; di Matteo Mannelli, presidente dell'associazione Pollicino; di Roberto Valtriani, direttore artistico dell'iniziativa; di Carlo Pezzetti ed Elisa Picarello, rispettivamente vicepresidente e tesoriera della Pro Loco di Signa.

