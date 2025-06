Un' estate a Saint Tropez Almeno grazie al look

unite dalla passione per uno stile senza tempo che evoca l’eleganza del mare e la storia di Napoleone. Indossare questa maglietta significa portare con sé un pezzo di leggenda e di moda, trasformando un semplice look in un vero e proprio simbolo di raffinatezza. Un must-have che non smette mai di conquistare, stagione dopo stagione.

U n pezzo vincente, è il caso di dirlo. In pochi sanno che il design a righe della t-shirt marinière celebra i trionfi di Napoleone Bonaparte. La maglietta classica, 21 righe bianche e 21 righe blu, è nata proprio come parte dell’uniforme della Marina Francese. E dal 1958 a oggi ha navigato negli armadi più disparati. Dal guardaroba di Coco Chanel a quello di Gigi Hadid, passando per Jackie ‘O e Kaia Gerber: donne di età diverse, ma tutte accomunate da un certo stile. Maglietta a righe: cinque outfit per abbinarla con stile X Leggi anche › Il look del giorno, con la maglia a righe che naviga tra passato e presente La maglietta a righe tradizionale si aggiorna ai tempi moderni, veste nuovi colori, aggiunge strisce. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un'estate a Saint Tropez. Almeno grazie al look

In questa notizia si parla di: estate - saint - tropez - almeno

? Estate con stile su Beauty Hub! Con l'acquisto di 3 solari ricevi: Borsa Mare Saint Tropez in omaggio -15% di sconto immediato ? USA IL CODICE: SOLARI25 Le due promozioni sono attivabili solo con l’acquisto di almeno 3 solari LO SCONTO È V Vai su Facebook

Le spiagge sono diventate fashion: la mappa dei beach club, da Dior a Dolce&Gabbana; Fine settembre a Saint-Tropez: come vivere una vacanza da sogno; Saint-Tropez, cliente lascia 500 euro di mancia. Il cameriere: «Non basta, almeno 1000».

Saint-Tropez, la mancia da 500 euro è troppo bassa. Cliente italiano inseguito dal cameriere: «Ne deve lasciare almeno mille» - L'episodio è stato raccontato da un amico francese del facoltoso italiano che avrebbe dichiarato di non voler più mettere piede a Saint Tropez. Lo riporta leggo.it

Saint-Tropez, la mancia da 500 euro è troppo bassa. Cliente italiano inseguito dal cameriere: «Ne deve lasciare almeno mille» - L'episodio è stato raccontato da un amico francese del facoltoso italiano che avrebbe dichiarato di non voler più ... Riporta corriereadriatico.it