Un’azienda di Vicenza porta di nuovo Apple in Tribunale | Hanno copiato la nostra matita

L’azienda di Vicenza torna alla ribalta: dopo aver accusato Apple di aver copiato la nostra amata matita, perde il primo grado di giudizio e sceglie la via dell’appello. Per Alisea, è molto più di una battaglia legale: è un fronte di difesa del Made in Italy e dell’originalità che ci contraddistingue. Cupertino tace, ma la storia di Perpetua, la matita ufficiale del Giubileo 2025, continua a scrivere il suo capitolo di innovazione e orgoglio italiano.

Perso il primo grado di giudizio, Alisea ricorre in appello: “È una battaglia per noi e per tutto il Made in Italy”. Cupertino non risponde. Breve storia di Perpetua, matita ufficiale del Giubileo 2025. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Un’azienda di Vicenza porta di nuovo Apple in Tribunale: “Hanno copiato la nostra matita”

In questa notizia si parla di: matita - azienda - vicenza - porta

"Hanno copiato la nostra matita", la battaglia di una piccola azienda vicentina contro Apple - In un mondo dominato dai colossi tech, una piccola azienda vicentina si batte con coraggio contro Apple, rivendicando il diritto di essere unica e autentica.

La vicentina Alisea sfida Apple in tribunale. Scontro sulla matita Perpetua; Alisea; Susanna Martucci, l’imprenditrice che dai rifiuti crea matite di design.

"Hanno copiato la nostra matita", la battaglia di una piccola azienda vicentina contro Apple - Secondo Alisea, la società che produce la matita made in Italy, proprio nulla. msn.com scrive

L'italiana Alisea contro Apple: scontro sul design tra la matita Perpetua e la Pencil 2 - Sarà discussa il prossimo 17 luglio l'udienza in Appello del procedimento che vede contrapposte la Alisea, azienda benefit di Vicenza, e Apple, accusata dalla realtà veneta di aver copiato il design d ... Scrive informazione.it