una tuta con muscoli a bolla per gli astronauti che andranno su marte

In un mondo in cui l'esplorazione marziana diventa sempre più concreta, la sfida di mantenere la forza muscolare degli astronauti è più attuale che mai. Un team di ricercatori dell’Università di Bristol ha forse inventato la risposta: una tuta con muscoli a bolla che potrebbe rivoluzionare il modo in cui ci prepariamo alle avventure su Marte, garantendo agli esploratori di muoversi con agilità e sicurezza anche oltre i confini terrestri.

Il primo problema delle oggi tanto evocate missioni su Marte sarà ovviamente riuscire ad arrivarci. Il secondo sarà invece riuscire a camminarci, perché anche in condizioni di gravità ridotta gli astronauti si ritroveranno a fare i conti con una significativa perdita di forza muscolare a causa del lungo viaggio nello Spazio. Ma qui la soluzione potrebbe essere già stata trovata da un team di ricercatori dell' Università di Bristol, in Inghilterra: un'innovativa tuta esoscheletrica morbida, dotata di speciali " muscoli a bolla " gonfiabili, per aiutare gli astronauti a muoversi e lavorare sul Pianeta Rosso.

L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea elenca i progressi indispensabili prima di partire per il pianeta rosso: cibo, radiazioni, danni a ossa e muscoli. “L’anello più debole dei viaggi spaziali resta l’essere umano”. Vai su Facebook

