Una tassa sui turisti che arrivano in Europa | l' idea per ripagare i debiti del Covid

Immaginate un'Europa che si riprende dopo la crisi: una tassa sui turisti americani e britannici potrebbe diventare la chiave per ripagare parte dei debiti contratti durante la pandemia. Questa proposta ambiziosa mira a condividere equamente il peso della ripresa economica, coinvolgendo chi visita i nostri paesi e contribuendo a rafforzare il futuro dell’Unione. Ma quali saranno le implicazioni di questa scelta? Scopriamolo insieme...

Potrebbero essere i turisti americani e britannici a ripagare, almeno in parte, i debiti che l'Europa ha fatto durante la pandemia di coronavirus. L'Unione europea starebbe considerando di tassare i viaggiatori stranieri per restituire parte del debito comune di 350 miliardi di euro emesso per. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Una tassa sui turisti che arrivano in Europa: l'idea per ripagare i debiti del Covid

