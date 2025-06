Una sostanza maleodorante e oleosa nel torrente Arbogna l’ordinanza | Niente acqua per irrigare i campi

Un’altra emergenza ambientalista scuote Mortara, dove un inquinante maleodorante e oleoso invade il torrente Arbogna. L’ordinanza vieta l’irrigazione dei campi, ma la schiuma persistente e la moria di pesci alimentano sospetti e critiche tra gli agricoltori. La domanda rimane: quanto può resistere ancora questo fragile equilibrio tra natura e attività umana?

Mortara (Pavia), 18 giugno 2025 – Niente acqua per irrigare i camp i e ancora una schiuma che galleggia nel torrente Arbogna. A distanza di ore l’inquinamento del corso d’acqua non è migliorato e gli agricoltori sono fortemente critici: “Veniamo sempre accusati d’usare i fanghi per concimare i campi, poi dal depuratore fuoriesce una sostanza maleodorante di colore marrone, casualmente tutti i pesci muoiono e nessun ambientalista o animalista alza la voce”. Il problema si è verificato lunedì sera attorno alle 22,30, quando alcuni risicoltori di San Giorgio hanno visto una schiuma biancastra e oleosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it