Una regata per ricordare Lucio Massacesi

Un minuto di silenzio per onorare la passione, l’impegno e l’umiltà di Lucio Massacesi, il primario che ha fatto nascere generazioni di senigalliesi. Il primo Memorial, in sua memoria, si terrà il 5 e 6 luglio a Senigallia, un’occasione speciale per celebrare il suo lascito umano e professionale. Un evento che unisce sport e solidarietà, rendendo omaggio a un uomo indimenticabile.

Una regata per ricordare Lucio Massacesi. Il primo Memorial si svolgerà il 5 e 6 luglio a Senigallia. Ad annunciare l’iniziativa, per ricordare il primario di ostetricia e ginecologia che ha fatto nascere generazioni di senigalliesi, è stata la dottoressa Veronica Quagliarini, presidente del Panatlhon lunedì sera in occasione dell’evento organizzato in collaborazione con il Rotary Senigallia di cui è stato ospite Bebbe Bergomi. Un minuto di silenzio e un lungo applauso in ricordo del dotto Massacesi, scomparso il 22 maggio scorso a 93 anni. Una serata all’insegna dei valori dello sport di cui il Campione del Mondo, arrivato insieme all’ex portiere che ha militato nell’Ancona Andrea Mazzantini, è stato accolto dal calore dei tifosi e non si è sottratto a selfie e autografi, ma ha raccontato anche anedotti dei ‘ragazzi dell’82’: "Abbiamo una chat, ci sentiamo spesso, rispondiamo ancora tutti, tranne Zoff, ma bisogna capirlo, ha una certa età". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una regata per ricordare. Lucio Massacesi

