Una lezione aperta di musica inclusiva all’Istituto di Agazzi

Unite musica, inclusione e creatività in un evento speciale all’Istituto di Agazzi di Arezzo. Martedì 24 giugno alle 15.30, si terrà la festa finale della prima edizione del progetto “L’ottava nota”, promosso per valorizzare talenti e sensibilizzare su temi di inclusione. Un’occasione unica per scoprire come la musica possa abbattere barriere e creare un mondo più aperto e solidale. Non mancate a questo straordinario momento di condivisione e scoperta!

Arezzo, 18 giugno 2025 – Martedì 24 giugno, alle 15.30, si terrà la festa finale della prima edizione del progetto artistico “L’ottava nota” Il percorso, coordinato da Lara Viviani, ha coinvolto persone con disabilità o disturbo dello spettro autistico Una lezione aperta di “musica inclusiva”. Martedì 24 giugno, alle 15.30, l’Istituto di Agazzi ospita la festa finale della prima edizione del progetto “L’ottava nota” che, coordinato dall’insegnante e pianista Lara Viviani, ha proposto un percorso artistico dove la musica è diventata un veicolo di sviluppo cognitivo, emotivo ed espressivo per persone adulte con disabilità o disturbo dello spettro autistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una lezione aperta di “musica inclusiva” all’Istituto di Agazzi

In questa notizia si parla di: lezione - aperta - musica - inclusiva

Orchestra inclusiva Oltreconfine propone lezione aperta “Aspettando Sheherazade” - L’Orchestra Inclusiva Oltreconfine, giovane e vibrante realtà di Pisa, si prepara ad accogliere il pubblico con una lezione aperta che anticipa il grande evento “Sheherazade”.

“Desequilibrio in Piazza” - Musica, danza, cultura e salute convergono nella capoeira, disciplina afrobrasiliana intesa anche come filosofia di vita. Sabato 14 giugno, piazza Sicilia, dalle h 17:00 per il resto della giornata: lezione di danza afro, musica dal viv Vai su Facebook

Una lezione aperta di “musica inclusiva” all’Istituto di Agazzi; “Emozioni in corso”, viaggio nell’arte, nella musica e nell’inclusione ricordando il Prof. Enzo Amodeo; Emozioni in corso: viaggio in arte, musica e inclusione.

Una lezione aperta di “musica inclusiva” all’Istituto di Agazzi - 30, si terrà la festa finale della prima edizione del progetto artistico “L’ottava nota” ... Da lanazione.it

Milano, piazza Sicilia diventa la capitale della Capoeira: con «Desequilibrio» un giorno di lezioni, spettacoli e musica (a fin di bene) - L'associazione in regia che punta sulla promozione sociale e sul ruolo della capoeira dalla convinzione nel suo potenziale inclusivo e formativo. Scrive msn.com