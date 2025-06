Una fan sorprende Antonelli alla maturità la sua reazione è da campione

Una fan appassionata sorprende Antonelli alla maturità, rivelando il suo lato più autentico e umano. Dopo aver superato la prima prova all’ITCS Gaetano Salvemini, Andrea Kimi Antonelli si trova faccia a faccia con una giovane sostenitrice arrivata da Rovigo, pronta a immortalare il momento. La reazione del pilota Mercedes è spontanea e toccante, dimostrando che anche i campioni sono emozionati di fronte alla passione dei loro supporters. Un gesto che rimarrà impresso nei cuori di tutti.

Dopo aver svolto la prima prova della maturità all'ITCS Gaetano Salvemini, Andrea Kimi Antonelli ha incontrato una fan arrivata nelle prime ore del mattino direttamente da Rovigo per strappare un autografo o una foto al suo idolo. Il pilota Mercedes rimane senza parole e reagisce così.

