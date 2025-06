Una cerniera verde tra la città e le Mura | viaggio all' interno dell' ex Amga - FOTO

Immaginate un percorso verde che unisce la città alle antiche mura, trasformando l’ex area Amga in un’oasi di natura e innovazione. Il 'Progetto Varco' mira a rivoluzionare questo spazio, creando un collegamento pedonale suggestivo e un parcheggio esclusivo per i residenti. Una visione ambiziosa che promette di ridisegnare il volto della zona, restituendole vita e funzionalità. Scopriamo insieme come questa iniziativa si prepara a cambiare il futuro urbano della nostra città.

