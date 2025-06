Un weekend con gli Angeli del Bello

Scopri il lato più bello di Firenze insieme agli Angeli del Bello, unisciti a noi nel fine settimana dedicato alla cura e alla riqualificazione della nostra città. Ogni piccolo gesto contribuisce a mantenere viva la magia di questa meravigliosa città d'arte. Partecipa alle micro-pulizie di piazze, sentieri e molto altro, perché insieme possiamo fare la differenza e riscoprire il vero volto di Firenze. Ti aspettiamo!

