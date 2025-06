Un viaggio magico | Cesare Cremonini rivoluziona il live a San Siro

Un viaggio magico e rivoluzionario: Cesare Cremonini ha conquistato il pubblico di San Siro con uno show innovativo, spettacolare e ricco di emozioni. Dopo 26 anni di carriera, tra alti e bassi, il cantautore emiliano dimostra ancora una volta la sua capacità di reinventarsi, trasformando ogni performance in un’esperienza indimenticabile. Con il nuovo tour, Cremonini conferma di essere un artista in continua evoluzione, pronto a scrivere pagine nuove e sorprendenti nel panorama musicale italiano.

Cesare Cremonini Ventisei anni di carriera, con qualche alto e basso, ma sempre guardando avanti, dopo Alaska Baby un album di grande spessore, finalmente torna live Cesare Cremonini con un tour negli stadi tutto esaurito. A San Siro ha presentato uno show innovativo, visionario e spettacolare. “Io vado avanti tramite dei voltapagina, cioè cerco di trasformarmi di non rimanere uguale a me stesso scoprendo soprattutto quello che posso essere, dove posso migliorarmi, cercando di abbandonarmi volentieri nelle parti che odio di me o in quelle che ho capito di aver usato male nel mio passato ed è per questo che la mia voce anche in trasformazione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it