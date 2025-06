Un venerdì di aprile di Donald Antrim non è un semplice racconto, ma un’intensa esplorazione dell’anima e della mente umana. Attraverso un memoir che si fa voce di un tema difficile e spesso evitato, l’autore ci guida in un percorso di introspezione e di consapevolezza, offrendo uno sguardo sincero e toccante sulla lotta contro il dolore e la sofferenza. È un invito a riflettere su fragilità e speranze nascoste dentro ognuno di noi.

La corposa bibliografia al termine del testo svela, se mai ce ne fosse bisogno, che non è un romanzo quello che abbiamo appena letto, ma un saggio. di Donald Antrim è un memoir che non si limita a raccontare, ma prende anche posizione sul tragico tema del suicidio. Antrim – nato a Sarasota, Florida, nel 1958 – ci racconta il suo entrare e uscire dai reparti psichiatrici degli ospedali a partire da un episodio della sua vita: quel venerdì di aprile, appunto, in cui prese a dondolarsi dalla scala antincendio del palazzo in cui abitava valutando se buttarsi oppure no. “Non ero salito sul tetto per buttarmi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it