Un uomo ha percorso con la sua auto un tratto della scalinata di Trinità dei Monti

Tutte le strade portano a Roma, anche quelle non proprio praticabili. Nella notte tra lunedì e martedì, uomo di ottant’anni ha percorso con la sua auto un tratto della scalinata di Trinità dei Monti, che collega piazza di Spagna alla chiesa di Trinità dei Monti. Si tratta di uno dei monumenti più celebri e visitati della capitale e, naturalmente, è chiusa al traffico. L’uomo è stato fermato e identificato dalla polizia locale, che lo ha in seguito denunciato, e i vigili del fuoco hanno rimosso il suo veicolo, un vecchio modello di Mercedes. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un errore umano o di un gesto volontario, magari una bravata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it