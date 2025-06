Un tumore aggressivo l' ultima speranza per la mamma di due bimbi è l' America | raccolta fondi per le cure già a 65 mila euro

In un'epoca in cui la speranza si fa strada tra le sfide più dure, Eleonora Ghetti, mamma di due splendidi bambini, combatte contro un tumore aggressivo raro. La sua corsa contro il tempo la porta fino al cuore degli Stati Uniti, alla clinica Md Anderson di Houston, per ricevere cure specializzate. Ma il percorso richiede un sostegno concreto: una colletta di fondi che possa fare la differenza. Scopri come puoi contribuire a questa battaglia di vita e speranza.

Un tipo di sarcoma raro e aggressivo che richiede cure specializzate che solo la clinica Md Anderson Cancer Center di Houston, in Texas, può offrire. Una corsa contro il tempo quella di Eleonora Ghetti, 39anni, professoressa di inglese e mamma di due bambini, che sta cercando l'aiuto necessario. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Un tumore aggressivo, l'ultima speranza per la mamma di due bimbi è l'America: raccolta fondi per le cure già a 65 mila euro

