Un super coach per Sinner | a sorpresa spunta una nuova ipotesi

Nel mondo del tennis, le sorprese sono all’ordine del giorno, ma questa volta la notizia scuote gli appassionati: Jannik Sinner potrebbe cambiare tutto con una nuova collaborazione. Mentre gli Australian Open infiammano gli animi, un'indiscrezione inaspettata rivela un possibile addio di Darren Cahill, il suo super coach, aprendo uno scenario mai visto prima. Cosa ci riserverà il futuro? La risposta potrebbe cambiare il volto della carriera di Sinner e il panorama tennistico mondiale.

Jannik Sinner, l’inaspettata novità rimescola completamente le carte: nuovo scenario all’orizzonte, nessuno ci aveva mai pensato. Lui non avrebbe voluto che si sapesse con troppo preavviso. Men che meno in quel modo. Jannik Sinner, però, nel bel mezzo degli Australian Open, si era lasciato sfuggire quella che poi, successivamente, è diventata l’indiscrezione dell’anno. Quella relativa, cioè, all’addio del super coach Darren Cahill al team del numero 1 del mondo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sappiamo sin dal mese di gennaio, dunque, che quello ancora in corso sarebbe stato l’ultimo anno dell’australiano a fianco del campione altoatesino. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Un super coach per Sinner: a sorpresa spunta una nuova ipotesi

