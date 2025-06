Un Sogno in rosa a tema Barbie al centro commerciale | spazio a trucchi bellezza e set fotografici

Preparati a vivere un pomeriggio da sogno colorato di rosa! Sabato 28 giugno, il Centro Commerciale Le Maioliche di Faenza si trasforma in un magico mondo Barbie, con trucchi, set fotografici e dolci delizie. Un’occasione imperdibile per grandi e piccole appassionate di bellezza e fantasia. Non perdere l'opportunità di immergerti in questa favola moderna, dove ogni dettaglio è pensato per far emergere la tua magia interiore.

Un "Sogno in rosa" approda sabato 28 giugno al Centro commerciale Le Maioliche di Faenza che si colora di rosa per un pomeriggio a tema Barbie. Dalle 16 alle 19 spazio a: Corner Beauty Spa con trucco, glitter e nail art per grandi e piccole ospiti, zucchero filato rosa, una vera automobile rosa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Un "Sogno in rosa" a tema Barbie al centro commerciale: spazio a trucchi, bellezza e set fotografici

