Un sentiero tra storia e cultura | in alta Valdarda il Fol in Fest celebra il solstizio d’estate

In un contesto ricco di storia e tradizione, il Fol in Fest si prepara a conquistare i cuori degli appassionati con il suo primo appuntamento di anteprima. Sabato 21 giugno, l’alta Valdarda si trasforma in un palcoscenico vivente tra archeologia, cultura e paesaggi incantati, offrendo un’immersione unica nel passato e nelle meraviglie naturali. In un’atmosfera magica che celebra il solstizio d’estate, questa esperienza promette di essere indimenticabile.

Il primo dei tre appuntamenti di anteprima del Fol in Fest si avvicina. Sabato 21 giugno ci si immerge nella storia, nella cultura e nel paesaggio dell'alta Valdarda con la camminata archeologica intorno all'Abbazia di Tolla nel comune di Morfasso in occasione del solstizio d'estate.

