Un pugnale in bronzo e oggetti in ceramica | nuovi reperti dagli scavi a Torre dell’Alto

Un pugnale in bronzo e oggetti in ceramica emergono come nuovi reperti dagli scavi a Torre dell’Alto, testimonianze preziose di un passato ricco di storia. La terza campagna di scavo, condotta con passione e competenza sotto la guida del professor Francesco Diacono, sta svelando i segreti di questo sito fortificato sulla costa di Santa Caterina. E dalle attività archeologiche, si prospetta un'importante scoperta che illuminerà il passato della nostra regione.

NARDO’ - Si conclude in questi giorni la terza campagna di scavo del sito fortificato di Torre dell’Alto, sul litorale di Santa Caterina, la marina di Nardò, sotto la direzione dal professor Francesco Diacono del Dipartimento storia culture civiltà dell’Università di Bologna. E dalle attività. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Un pugnale in bronzo e oggetti in ceramica: nuovi reperti dagli scavi a Torre dell’Alto

In questa notizia si parla di: alto - torre - pugnale - bronzo

Un pugnale in bronzo, ceramiche e murature fortificate: conclusa la terza campagna di scavi Vai su Facebook

Distretto della Preistoria di Nardò: nuovi reperti dell’Età del Bronzo emersi a Torre dell’Alto; Un pugnale in bronzo e oggetti in ceramica: nuovi reperti dagli scavi a Torre dell’Alto; A Torre dell’Alto emergono altri reperti dell’età del bronzo.

Distretto della Preistoria di Nardò: nuovi reperti dell’Età del Bronzo emersi a Torre dell’Alto - Si è da poco conclusa la terza campagna di scavo presso il sito fortificato di Torre dell’Alto, nel territorio di Nardò, e i risultati restituiscono ancora una volta importanti testimonianze della vit ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

A Torre dell’Alto, scoperti nuovi reperti archeologici dell’Età del Bronzo - Gli scavi si sono concentrati nei due settori dell’insediamento dove già in precedenza si era svolta attività di esplorazione. Segnala leccenews24.it