Un Posto al Sole anticipazioni 19 giugno | Marina propone il ruolo di socia a Chiara Petrone

Domani su Rai 3 torna l’appuntamento con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Tra intrighi e colpi di scena, Marina propone a Chiara Petrone il ruolo di socia, aprendo nuove prospettive e tensioni. Cosa riserverà il prossimo episodio ai nostri protagonisti? Scopriamolo insieme, perché in quella villa partenopea nulla è mai come sembra.

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, dove ritroveremo una vecchia conoscenza del pubblico. Scopriamo cosa succederà. Nuovo appuntamento domani su Rai 3 con Un Posto al Sole. In onda dal lunedì al venerdì alle 20.50, la soap partenopea è la più longeva della tv italiana. Ma vediamo cosa succederà nel prossimo episodio, dove Marina farà una proposta a un personaggio che una vecchia conoscenza dei telespettatori. Negli episodi precedenti Gennaro Gagliotti vuole approfittare della crisi dei Cantieri per diventarne socio di maggioranza. Marina, che non voleva mettersi in affari con lui sin dall'inizio, è decisa a a fermarlo a tutti i costi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 19 giugno: Marina propone il ruolo di socia a Chiara Petrone

In questa notizia si parla di: posto - sole - marina - anticipazioni

Anticipazioni un posto al sole: tutte le puntate da non perdere - Un Posto al Sole continua a incantare il pubblico italiano con trame avvincenti e colpi di scena inaspettati.

? ATTENZIONE ? Nuove #anticipazioni di #unpostoalsole dal 16 al 20 giugno La #scoperta di Michele La #strategia di Marina Un nuovo #rientro Rossella in #crisi Il #desiderio di Rosa La #rivelazione di Agata Viola in #difficolta La # Vai su Facebook

Un Posto al sole, anticipazioni prossime puntate: Marina e Roberto in difficoltà, sono ad un bivio • Nei prossimi episodi della soap ambientata a Posillipo i Ferri si troveranno in seria difficoltà e saranno chiamati a una scelta difficile. Vai su X

Un Posto al Sole, anticipazioni 19 giugno: Marina propone il ruolo di socia a Chiara Petrone; Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 19 giugno: Marina cerca l'alleanza di Chiara; Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (mercoledì 18 giugno): Gennaro vuole sfruttare la crisi di canti.

Un Posto al Sole Anticipazioni 19 giugno 2025: Marina ha un'arma per fermare Gennaro, Chiara Petrone! - Nella puntata di Un Posto al Sole che vedremo in onda su Rai3 il 19 giugno 2025 Marina chiamerà Chiara Petrone in suo soccorso mentre Micaela vorrà riconquistare Samuel e Michele scoprirà che qualcuno ... msn.com scrive

Un Posto al Sole, anticipazioni 19 giugno: Marina propone il ruolo di socia a Chiara Petrone - Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, dove ritroveremo una vecchia conoscenza del pubblico. Lo riporta movieplayer.it