Un ponte per la speranza. Arriva la Carovana Exodus.

Un ponte di speranza si apre a Cascina Cantalupo, dove la Carovana Exodus ha toccato il cuore della comunità. Questa iniziativa, simbolo di solidarietà e rinascita, ha coinvolto 22 mamme e circa 40 minori, rappresentando un momento di incontro e riflessione per un mondo spesso segnato da sfide. La tappa monzese celebra anche i 40 anni di impegno di Fondazione Exodus, un viaggio che continua a portare speranza e cambiamento.

Il "mondo" si è incontrato a Cascina Cantalupo. Nella struttura monzese che ospita 22 mamme provenienti da storie complicate, con circa 40 minori, ieri ha fatto tappa la Carovana 40 di Fondazione Exodus, il progetto educativo itinerante, a cui aderiscono 12 ragazzi utenti delle Comunità Exodus, che ricorda il quarantesimo anniversario della Fondazione di Don Mazzi. La carovana è partita a staffetta dal Madagascar attraverso "Educatori senza frontiere". Sarà in Italia per 4 mesi, pedalando dalla Lombardia fino alla Sicilia, e incontrando tutti i centri di Fondazione Exodus. Con loro, si sono dati appuntamento a Cascina Cantalupo anche il " Grupo Pé No Chao ", un collettivo di 12 artisti brasiliani che da anni lavora nelle favelas di Recife, utilizzando la danza, la musica e il teatro come strumenti per dare identità, radici e visibilità ai giovani "invisibili".