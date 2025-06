Un nuovo parcheggio scambiatore da 180 posti auto | In progetto due impianti fotovoltaici per renderli green

Cervia si prepara a rivoluzionare la mobilità sostenibile con un nuovo parcheggio scambiatore da 180 posti auto in viale Milazzo, angolo via Teano. Questo moderno impianto, complementare a quello di viale Colombo attivo dal 2021, integra due impianti fotovoltaici per renderlo eco-friendly. Un passo avanti verso un turismo più green e sostenibile, in linea con l’ambizione di Cervia di coniugare comodità e rispetto per l’ambiente.

Cervia ha un nuovo parcheggio con 180 posti auto in viale Milazzo all'angolo con via Teano. Si tratta di un nuovo impianto che si affianca a quello analogo di viale Colombo, attivo dal 2021, a cui aggiunge una nuova dotazione di per i clienti degli hotel associati alla Cervia Parcheggi società.

