Un Notte rosa stellata all' insegna dell' avventura tra i pini della riviera

Preparati a vivere un’esperienza magica sotto un cielo stellato, immerso nella natura e tra i profumi dei pini della riviera. Venerdì 20 giugno alle 21, CerviAvventura ti invita a scoprire “Notte stellata tra i pini”, un’avventura unica che unisce emozione e scoperta. I partecipanti affronteranno i passaggi sospesi illuminati dalla luce delle stelle, creando ricordi indimenticabili e un senso di meraviglia condivisa. Un’occasione perfetta per celebrare la notte rosa in modo originale e coinvolgente.

Venerdì 20 giugno alle 21, in occasione della Notte Rosa, CerviAvventura invita tutti gli amanti della natura e dell’emozione a vivere un’esperienza unica: “Notte stellata tra i pini”, una serata speciale per provare i percorsi sospesi in notturna. I partecipanti affronteranno i passaggi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it