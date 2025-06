Un monumento ai caduti dei vigili del fuoco | omaggio a chi ha dato la vita per gli altri

Un momento carico di emozione e significato, alla presenza di numerose autorità civili e militari, in cui si è reso omaggio a chi ha sacrificato la vita per proteggere gli altri. La cerimonia di inaugurazione del monumento ai caduti dei vigili del fuoco a Sondrio rappresenta un tributo doveroso e duraturo al coraggio e all’abnegazione di questi eroi. Un simbolo che ricorderà per sempre il valore inestimabile di chi ha dato tutto.

Si è tenuta nella mattina di mercoledì 18 giugno a Sondrio, davanti al comando provinciale dei vigili del fuoco eretto nel 2002, la cerimonia di inaugurazione del monumento ai caduti del Corpo. Un momento carico di emozione e significato, alla presenza di numerose autorità civili e militari

