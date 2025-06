Un mercoledì tra performance teatrali musica e cavalieri | è la notte della simulazione della Giostra

Scopri un mercoledì ricco di magia e tradizione nell'Aretino: tra performance teatrali, musica e l'emozione della notte della simulazione della giostra, oggi 18 giugno si accendono i cuori degli amanti della cultura. Un'occasione imperdibile per immergersi nelle usanze locali e vivere momenti unici. Per non perdere nessuno di questi eventi, consulta il nostro calendario e segnala le tue iniziative: la cultura aspettava proprio te!

Un mercoledì tra performance teatrali, musica e cavalieri: è la notte della simulazione della Giostra; ARTEVIVA fest – TiC; Wanderer.