Un incontro sull’attualità del messaggio di Pier Giorgio Frassati

Arezzo si prepara a vivere un evento imperdibile: il ciclo “Pellegrini di speranza” prosegue con un nuovo appuntamento giovedì 26 giugno. Questa volta, il protagonista sarà Pier Giorgio Frassati, il “santo dei giovani”, la cui vita e i suoi valori continuano a ispirare generazioni. Con l’intervento del giornalista Roberto Falciola, ci immergeremo nell’attualità del suo messaggio, riscoprendo come le sue parole siano ancora oggi una bussola di speranza per tutti.

Arezzo, 18 giugno 2025 – Seconda tappa di “Pellegrini di speranza”, il ciclo di incontri dedicati alle vite di santi e beati. Il nuovo appuntamento è in calendario giovedì 26 giugno, alle 21, nella sala parrocchiale di Sant’Agnese in Pescaiola dove il giornalista e scrittore Roberto Falciola accompagnerà alla scoperta della vita, delle scelte, dei valori e delle parole del “santo dei giovani”: Pier Giorgio Frassati. L’incontro, aperto alla libera partecipazione della cittadinanza, ambisce a promuovere momenti di riflessione spirituale e culturale attraverso il racconto di figure esemplari della fede cristiana, inserendosi all’interno di una rassegna promossa da Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Acli, Mcl, Azione Cattolica e Terziari Domenicani, con il contributo di Zero Spreco di Aisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it