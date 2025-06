Un incontro dedicato ai giovani ingegneri su innovazione networking e intelligenza artificiale

Se sei un giovane ingegnere desideroso di scoprire le ultime novità su innovazione, networking e intelligenza artificiale, non puoi perderti la terza edizione di “Aperitivo…”. Torna in un contesto unico, tra i suggestivi paesaggi della campagna veneziana presso l’azienda agricola Don Orione a Chirignago, un’occasione imperdibile per confrontarsi, ispirarsi e creare nuove connessioni. Preparati a vivere un evento stimolante e ricco di spunti innovativi!

Torna l'evento dedicato ai giovani ingegneri: networking, innovazione e AI nella suggestiva cornice della campagna veneziana, presso l'azienda agricola Don Orione a Chirignago. Dopo il successo delle prime due edizioni, venerdì 20 giugno alle ore 17.30 si terrà la terza edizione di "Aperitivo.

