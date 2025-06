Un ’Happennino’ da vivere Il festival scalda i motori

L’#Happennino2024 sta per esplodere di energia e passione! L’ottava edizione del Festival dell’Entroterra di Pesaro si prepara a sorprendere con nuovi protagonisti, temi attuali e eventi culturali imperdibili. Un’occasione unica per immergersi nelle meraviglie di un territorio che, tra tradizione e innovazione, conquista il cuore di turisti e residenti. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile: l’Happennino sta per arrivare, e non vediamo l’ora di condividere con voi questa straordinaria avventura!

PESARO Happennino – Festival dell’entroterra si prepara all’ottava edizione, tra nuovi protagonisti, temi ed ospiti di attualità ed eventi culturali imperdibili. Un format pensato per il territorio, e che costituisce sempre più un richiamo per turisti e visitatori, oltre che per chi quei luoghi li vive a anima ogni giorno. Dopo il grande successo di partecipazione dell’edizione 2024, che ha visto anche una collaborazione con Pesaro Capitale della Cultura, tremila presenze e oltre dieci eventi diffusi nei tre weekend, sono state rese note le date della prossima edizione che si terrà nei fine settimana dal 6 al 21 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un ’Happennino’ da vivere. Il festival scalda i motori

In questa notizia si parla di: happennino - festival - vivere - scalda

Un ’Happennino’ da vivere. Il festival scalda i motori.

Un ’Happennino’ da vivere. Il festival scalda i motori - Il comune di Lunano si andrà ad aggiungere a Piobbico, Mercatello, Borgo Pace, Peglio e Sant’Angelo in Vado. Da msn.com

Happennino Festival, in viaggio verso l'edizione 2022: fino al 31 luglio aperte le iscrizioni alla "Scuola di Futuro" - Marlene Kuntz e un’esperienza naturalistica da vivere con Andrea Boscherini, naturalista e divulgatore ... Riporta ilmessaggero.it