Un giovane talento casertano sul palco di Vasco nel tour negli stadi

un giovane talento casertano sul palco di Vasco nel tour negli stadi.C’è un pezzo di Caserta nel VascoLive 2025, il tour che sta riempiendo gli stadi di tutta Italia. Si tratta di Giovanni Di Giacomo, in arte GDG, giovane talento di San Leucio. Il percorso di Giovanni inizia tra i banchi del Liceo Scientifico A. Diaz di Caserta, dove già mostrava le sue doti di talento musicale e passione autentica, annunciando a tutti che il suo futuro sarebbe stato brillante e ricco di successi.

C’è un pezzo di Caserta nel VascoLive 2025, il tour che sta riempiendo gli stadi di tutta Italia. Si tratta di Giovanni Di Giacomo, in arte GDG, giovane talento di San Leucio. Il percorso di Giovanni inizia tra i banchi del Liceo Scientifico A. Diaz di Caserta, dove già mostrava le sue doti di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Un giovane talento casertano sul palco di Vasco nel tour negli stadi

In questa notizia si parla di: giovane - talento - tour - stadi

Antonio Conte vuole un bomber: il Napoli punta su Moise Kean e un giovane talento europeo - Antonio Conte ha fissato l'attenzione sul mercato estivo, desiderando un bomber per potenziare l'attacco del Napoli.

Il nostro giovane talento ha debuttato con la Nazionale maggiore del Bangladesh il 4 giugno, nell’amichevole contro il Bhutan, davanti a 18.000 tifosi in festa allo Stadio Nazionale di Dhaka! ? Fahamedul è partito titolare e ha offerto una grande prestazion Vai su Facebook

Giovani talenti marchigiani sul palco di Vasco Rossi: sabato 31maggio hanno aperto il suo concerto allo stadio Olimpico di Torino; Segna all'esordio in prima squadra nello stadio da 23mila posti, per il talento di 19 anni ora c'è la Nazionale; Il giovane cantante Olly in concerto a Padova.

Ultimo Stadi 2021: ecco le nuove date del tour - Ultimo sarà il più giovane artista italiano di sempre a esibirsi negli stadi, dove canterà live a partire dalla data zero del 4 giugno 2021 allo Stadio Comunale di Bibione. Lo riporta radioitalia.it

Geolier, annunciato il tour negli stadi: tutto pronto per il 2026 - venduti (questa settimana è al nono posto), lui annuncia un tour negli stadi per l’anno prossimo. Da ilmattino.it