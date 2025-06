un fiume di parole risate e riflessioni ameglia presenta i suoi grandi ospiti

Un fiume di parole, risate e riflessioni invade il palcoscenico di Amegilia, dove grandi ospiti condividono storie che coinvolgono il cuore e la mente. Tra cronaca, ironia e personaggi sorprendenti, “Fiumi di parole” promette un’esperienza unica, resa ancora più speciale dalla maestria di Dario Vergassola. Un viaggio tra attualità e intrattenimento, capace di catturare ogni spettatore e lasciare un segno indelebile nel panorama culturale.

La cronaca degli eventi piĂą importanti che si stanno susseguendo nel mondo, ma anche l’ironia dell’ex indimenticato campione che sta vivendo da “tifoso“ le emozioni del tennis fino al professore diventato fenomeno dei social e del grande schermo. Una ricetta davvero ricca di ingredienti, condita dall’intervistatore Dario Vergassola per l’occasione direttore artistico dell’evento. Si chiama “ Fiumi di parole “ il nuovo format lanciato dal Comune di Ameglia che come in passato riporta sulle rive del fiume grandi nomi del mondo dello spettacolo e dell’informazione. La rassegna “Fiumi di parole” si terrĂ a Bocca di Magra in piazza delle Capitanerie di Porto ed è organizzata dall’amministrazione comunale insieme al direttore artistico, l’attore e comico spezzino Dario Vergassola. 🔗 Leggi su Lanazione.it