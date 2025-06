Un eroe marvel ritorna dopo 39 anni fan degli anni ’80 increduli

Dopo 39 anni di assenza, il leggendario Star Brand torna a sorprendere i fan degli anni '80 e non solo. Un ritorno atteso che riaccende la nostalgia e l’entusiasmo, inserendosi nella nuova miniserie Battleworld, un incredibile crocevia di eroi provenienti da diverse realtà Marvel. Questa emozionante riapparizione promette di rivoluzionare il volto dell’universo Marvel, dimostrando che anche gli eroi più nascosti possono tornare a vivere e affascinare nuove generazioni di appassionati.

Marvel Comics ha recentemente annunciato il ritorno di uno dei suoi eroi più sconosciuti e nostalgici, Star Brand, che non compariva nelle storie ufficiali da quasi quattro decenni. Questa novità si inserisce nell'ambito della miniserie Battleworld, una serie ricca di azione e di incontri tra personaggi provenienti da diverse realtà del Marvel Multiverse. La presenza dell'originale versione di Star Brand rappresenta un elemento chiave in questa operazione, suscitando grande interesse tra i fan più appassionati.

