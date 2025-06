Un eco-mostro sopra le nostre teste | Cgil contro la funivia tra stazione marittima e Forte Begato

Un eco mostro sovrasta le nostre teste: la Cgil si oppone con forza alla nuova funivia tra Stazione Marittima e Forte Begato. Dopo l'ok del ministero il 6 maggio, il progetto ha acceso polemiche e preoccupazioni tra cittadini e lavoratori. È il momento di fare luce sulle implicazioni di questa decisione e di ascoltare tutte le voci coinvolte nel dibattito, affinché il futuro della città sia deciso in modo trasparente e condiviso.

Il 6 maggio scorso, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dato via libera formale al progetto per la realizzazione della funivia che collegherà stazione marittima a forte Begato. La notizia, diffusa solo nella giornata del 17 giugno, ha riacceso il dibattito in città, in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it