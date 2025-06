Un concerto ed una mostra a Bitonto presso Asteria Space in occasione dei 6 anni di attività dell’associazione

Sei anni di passione, creatività e cultura: Asteria Space a Bitonto celebra i suoi 6 anni con un evento imperdibile il 21 giugno. Un concerto emozionante e una mostra speciale si intrecciano nella programmazione della Festa della Musica, offrendo un’esperienza unica nel cuore della città. Fondata nel 2019 dalla visionaria Alessandra Savino, questa giovane realtà continua a sorprendere e a far vibrare le menti e i cuori di tutti. Non perdere l’occasione di essere parte di questa festa speciale!

Sono sei quest'anno le candeline che Asteria Space spegne, il 21 giugno, organizzando un evento inserito nella programmazione nazionale della 31° edizione della Festa della Musica. La giovane realtà fondata nel 2019 dalla giornalista e manager culturale Alessandra Savino, nonché 'figlia'.

