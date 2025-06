Un censimento della rete fognaria Di molti tratti non ci sono rilevazioni | Servirà nei casi di alluvione

Un censimento approfondito della rete fognaria, spesso lacunoso e poco dettagliato, è fondamentale per affrontare efficacemente le alluvioni. In tre anni, si mappa, si studia e si comprende questa complessa infrastruttura per intervenire con soluzioni mirate. Come sottolinea Alessandro Baroncini di Hera, spesso bastano piccoli accorgimenti per prevenire disastri. E così nasce un maxi progetto per proteggere città e territori, puntando sulla conoscenza precisa e su interventi strategici.

Tre anni per mappare, studiare, capire. E, poi, intervenire: "Spesso bastano piccoli accorgimenti – dice Alessandro Baroncini, direttore centrale reti del gruppo Hera – come un bypass per indirizzare l’acqua in un’area ’polmone’ che possa contenerla, una pompa posizionata in un tratto che ha la tendenza ad andare in sofferenza. A volte basta poco, sì, ma bisogna avere una conoscenza specifica della situazione". E così ecco un maxi progetto per analizzare la rete fognaria della provincia di Ravenna, tutta quanta. Sono 2.800 chilometri, fondamentali per il deflusso delle acque. Negli ultimi anni ci si è resi conto che non li conosciamo affatto: molti tratti sono stati realizzati nel dopoguerra, con leggi molto diverse da quelle di oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un censimento della rete fognaria. Di molti tratti non ci sono rilevazioni: "Servirà nei casi di alluvione"

