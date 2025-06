Un carosello di auto d' epoca per la 14esima edizione del Raduno del Noncello

Un carosello di auto d'epoca ha animato la 14ª edizione del Raduno del Noncello, il 15 giugno a Pordenone. Organizzato dal club Ruote del Passato in collaborazione con ProPordenone, l'evento ha offerto un viaggio nel tempo tra le splendide ville storiche, attirando appassionati e curiosi. Un'occasione imperdibile per ammirare veicoli iconici e condividere la passione per il passato automobilistico, rendendo questa giornata memorabile per tutti gli amanti delle auto d'epoca.

Si è tenuta il 15 giugno a Pordenone la 14esima edizione del "Raduno del Noncello - Le ville storiche", un evento dedicato agli appassionati di auto d'epoca, organizzato dal club Ruote del Passato in collaborazione con ProPordenone. La manifestazione ha offerto un'opportunità unica per ammirare.

Domenica 15 giugno 2025 Grazie a Propordenone, Ruote del Passato, Aci Storico per aver scelto Comune di San Quirino e la nostra bellissima Villa Cattaneo come tappa del 14’ Raduno del Noncello di auto d’epoca. #SanQuirinoospitale #SanQuirinounico Vai su Facebook

