Un calcio al bullismo | torneo della solidarietà nel Centro polisportivo Alfa Club

Unisciti a noi per un pomeriggio all'insegna dello sport e della solidarietà! Oggi, mercoledì 18 giugno, il Centro Polisportivo Alfa Club ospita il “Calcio al Bullismo”, un torneo dedicato ai giovani atleti delle categorie Pulcini. Quattro squadre si sfideranno in un evento che promuove valori fondamentali come il rispetto e l’inclusione, dimostrando che il calcio può essere uno strumento potente contro ogni forma di discriminazione. Ti aspettiamo per vivere insieme questa giornata speciale!

Oggi, mercoledì 18 giugno, a partire dalle ore 16, nel Centro polisportivo Alfa Club di via Castelforte n. 82 si disputerà il Torneo della solidarietà che prevede la partecipazione di quattro squadre di calcio- categoria Pulcini: Oratorio S. Ambrogio, Oratorio S. Antonio di Padova, FCD Virtus.

