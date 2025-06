Un bellissimo arcobaleno prima singolo e poi doppio su via Prenestina Roma dopo un breve acquazzone

Dopo un breve acquazzone, la via Prenestina a Roma si è trasformata in uno spettacolo incantato: prima un singolo arcobaleno e poi, sorprendente, un doppio arco colorato che ha affascinato passanti e automobilisti. Un momento di magia che testimonia come la natura possa regalare emozioni uniche nel cuore della città. La bellezza di Roma si svela ancora una volta attraverso il suo incredibile cielo.

(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2025 Le immagini dell'arcobaleno sulla via Prenestina direzione Castelli Romani a Roma apparso dopo un breve acquazzone nel pomeriggio.

