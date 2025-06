Un 7 Oro da 25mila euro altri 9.500 con il Lotto | Taormina e Messina baciati dalla fortuna

La Sicilia si conferma regina della fortuna con grandi vincite al 10eLotto e Lotto. Nell’estrazione di martedì 17 giugno, un fortunato di Taormina ha centrato un 7 Oro da 25mila euro, mentre altri scommettitori hanno portato a casa complessivamente 9.500 euro. Con premi così, il gioco diventa ancora più emozionante: la fortuna sorride ai più audaci! E chissà quale sarà il prossimo grande colpo…

Sicilia a segno con il 10eLotto e Lotto. Nell’estrazione di martedì 17 giugno, come riporta Agipronews, centrato a Taormina, in provincia di Messina, un 7 Oro da 25mila euro in via Luigi Pirandello. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro, per un totale di 1,8. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Un 7 Oro da 25mila euro, altri 9.500 con il Lotto: Taormina e Messina baciati dalla fortuna

