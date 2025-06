Umberto ' Lo zio' il grossista della droga in affari con il boss foggiano e con i pusher canosini

Umberto Sforza, noto come il grossista di droga di Cerignola, si muoveva nel sottobosco criminale con astuzia e freddezza. Collaudato rifornitore di hashish e cocaina per Vieste, la sua rete si estendeva ben oltre, coinvolgendo il boss foggiano e pusher canosini. La sua attività clandestina, avvolta in un alone di segretezza, rappresenta un capitolo cruciale nello sconvolgente mondo dello spaccio locale, dove fiducia e potere si mescolano pericolosamente.

Umberto Sforza, il 'grossista' della droga di Cerignola, non era solo il rifornitore esclusivo di hashish e cocaina nella città di Vieste, dove per garantirsi la fiducia del gruppo locale e allontanare i pusher in competizione con il clan Raduano-Notarangelo-Langi, avrebbe chiesto e ottenuto.

