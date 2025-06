Ultras agli arresti domiciliari per aggressione ad agente trans

Una scena di violenza ha scosso il mondo dello sport e della sicurezza: uno degli ultras del Trento, coinvolto in un episodio di aggressione a un agente trans, è stato posto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. L'episodio, avvenuto in un locale vicino allo stadio di Trento, riaccende i riflettori sulla gestione della tifoseria e sulla tutela dei diritti di tutti. Questo caso evidenzia come la giustizia sia chiamata a intervenire con fermezza e sensibilità.

È finito agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico uno degli ultras del Trento che, nel febbraio scorso, ha insultato ed aggredito un'agente di polizia 53enne della questura di Verona. L'aggressione L'aggressione è avvenuta in un locale vicino allo stadio di Trento.

