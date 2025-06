ULTIM’ORA – NON VADO A SANREMO 2026 | ha strappato il contratto | Riunione d’urgenza in Commissione Rai

Mentre si inizia già a svelare il volto del prossimo Festival di Sanremo 2026, una notizia sorprendente scuote le aspettative: Carlo Conti, confermato come direttore artistico e conduttore, punta a ripetere il successo della scorsa edizione con il suo stile inconfondibile. Tuttavia, tra conferme e rinunce, il festival si prepara a scrivere un nuovo capitolo ricco di novità e sorprese. La musica e lo spettacolo sono pronti a tornare protagonisti, e il conto alla rovescia è già iniziato.

Si inizia già a parlare del prossimo Festival di Sanremo e delle novità in serbo, ma arriva anche qualche rinuncia. La Rai ha ufficializzato Carlo Conti come direttore artistico e conduttore per Sanremo 2026, dopo il successo degli anni 2015–17 e 2025. Il popolare presentatore fiorentino mira a replicare la ricetta vincente della scorsa edizione, con scenate godibili e tempi televisivi ben calibrati, ormai divenuti cifra del suo stile. Il Festival sta già prendendo forma: Conti punta a serate più snelle, chiuse “entro mezzanotte” secondo quanto dichiarato ai media. Sono attesi ospiti musicali di calibro, ma la grande presenza sul palco sarà quella di Carlo Conti, che garantirà il ritmo e la qualità dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - ULTIM’ORA – “NON VADO A SANREMO 2026”: ha strappato il contratto | Riunione d’urgenza in Commissione Rai

In questa notizia si parla di: sanremo - ultim - vado - strappato

Sanremo 2025, Elodie sbotta a Domenica In: la verità sul vestito strappato - A Domenica In Elodie sbotta contro i giornalisti dopo la storia del vestito strappato: "Sono c**ate che scrivete voi", poi svela la verità. Secondo msn.com

Elodie fa chiarezza sul “vestito strappato” a Sanremo e si arrabbia in TV - Elodie ha chiarito con fermezza che prima e dopo la sua esibizione della serata finale di Sanremo 2025 non era arrabbiata perché qualcuno le aveva strappato il vestito, ma ha detto che era in uno ... Lo riporta msn.com