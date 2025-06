Ultimatum di Trump a Khamenei | Sappiamo dove sei arrenditi subito

Un nuovo fronte si apre tra Stati Uniti e Iran: Donald Trump lancia un duro ultimatum a Khamenei, esigendo la resa immediata. La tensione sale mentre il presidente americano convoca d'urgenza il suo team di sicurezza. Quanto potrà durare questa escalation? La crisi tra le due potenze potrebbe trasformarsi in un punto di svolta per la geopolitica mondiale. Resta con noi per seguire gli sviluppi di questa intricata situazione.

Sappiamo dove sei. Arrenditi! Donald Trump ha lanciato un ultimatum alla guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Nel tardo pomeriggio di ieri, su Truth, il presidente degli Usa ha chiesto la ¬ęresa incondizionata¬Ľ. E alle 19.30 ora italiana ha convocato d'urgenza il suo staff per la Sicurezza nazionale nella Situation room della Casa Bianca. ¬ęSappiamo esattamente dove si nasconde il cosiddetto "Leader Supremo" - ha scritto sui social -. √ą¬†un bersaglio facile, ma l√¨ √© al sicuro. Non lo elimineremo, almeno non per ora. Ma non vogliamo che vengano lanciati missili contro civili o soldati americani.

Trump pronto a entrare in guerra, ultimatum a Teheran: ¬ęSappiamo dove √® Khamenei, arrendetevi¬Ľ. L'ayatollah: ¬ęLa battaglia ha inizio¬Ľ | Nyt:¬†"Possibili attacchi alle basi Usa e mine nello stretto di Hormuz" - Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran: Trump, con un ultimatum duro, si prepara a rispondere alle minacce di Teheran, mentre notizie di possibili attacchi alle basi americane e alle rotte nello stretto di Hormuz si fanno sempre pi√Ļ concrete.

