Ultimatum dei sindacati medici alla direzione strategica della Asl | Risposte concrete o sarà stato di agitazione

I medici della Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti lanciano un duro ultimatum alla direzione strategica: risposte immediate o proclamazione dello stato di agitazione. Le richieste sono chiare e urgenti, mirate a valorizzare i professionisti sanitari e migliorare le condizioni di lavoro. La parola passa ora alla direzione, che deve agire prontamente per evitare una crisi che potrebbe compromettere i servizi sanitari essenziali per i cittadini.

