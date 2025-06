Ultimatum definitivo di Trump all’Iran L’Aiea | mai detto che Teheran stava preparando un’arma atomica

In un momento di grande tensione internazionale, Donald Trump lancia un ultimatum all’Iran, mentre il mondo osserva con apprensione. L’Iran, guidato dall’ayatollah Khamenei, rifiuta fermamente ogni resa, rafforzando la sua posizione in uno scenario complesso e delicato. La sfida tra le due potenze si infiamma: quali saranno le prossime mosse di Teheran e Washington? La posta in gioco è alta, e il rischio di escalation globale cresce di ora in ora.

Nel sesto giorno di guerra con Israele, l’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, ha respinto la richiesta di resa del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha lanciato un “ultimatum finale” alla Repubblica Islamica ma ancora non si sbilancia su un possibile ingresso di Washington nel conflitto. Khamenei: “L’Iran non si arrenderà mai”. In un discorso trasmesso dalla televisione, Khamenei ha giurato che la nazione iraniana “non si arrenderà mai” e ha avvertito l’America che un suo coinvolgimento bellico porterebbe a “danni irreparabili”. Trump, che ha lasciato in anticipo il G7 in Canada per riunirsi con i suoi strateghi e valutare un possibile intervento americano, continua a mantenere, da parte sua, le carte coperte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ultimatum definitivo di Trump all’Iran. L’Aiea: mai detto che Teheran stava preparando un’arma atomica

