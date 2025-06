Ultimato il Parco del Vento il nuovo lungomare di Punta Pellaro è pronto per l' apertura

Il Parco del Vento, simbolo di rinascita e innovazione, si appresta ad aprire le sue porte al pubblico, offrendo un’oasi di relax e spettacoli sul nuovo lungomare di Punta Pellaro. Dopo l’ultimo sopralluogo con il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco Paolo Brunetti e il consigliere Giovanni Latella, tutto è pronto per vivere un’esperienza indimenticabile. Non perdete l’appuntamento: domenica 22 giugno alle 19, l’inizio di una nuova era per la città.

Ultimo sopralluogo al Parco del Vento sul nuovo lungomare di Punta Pellaro, da parte del sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco Paolo Brunetti e il consigliere comunale Giovanni Latella, in vista dell'apertura dell'area, prevista per domenica 22 giugno a partire dalle ore 19.

