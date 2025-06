Ulsan-Mamelodi slitta l' inizio per l' allerta tornado su Orlando Anche gli spettatori evacuati

In un contesto di emergenza, la sicurezza prima di tutto: a Mamelodi, l'inizio dell'evento è stato posticipato a causa dell'allerta tornado su Orlando, con evacuazioni in corso tra gli spettatori. Negli Stati Uniti, le norme di sicurezza sono rigorose e mirano a proteggere vite e proprietà da fenomeni atmosferici estremi. La prontezza e la collaborazione sono fondamentali per affrontare questi eventi imprevedibili, dimostrando quanto sia cruciale rispettare le misure di prevenzione.

Formazioni ufficiali Ulsan Hyundai-Mamelodi, le scelte - Stasera alle 21:00 si accendono i riflettori sulla prima giornata del Mondiale per Club con la sfida tra Ulsan Hyundai e Mamelodi.

