Ufficiale | Paolo Indiani è il nuovo allenatore del Grosseto contratto fino al 2027

GROSSETO – Paolo Indiani è il nuovo allenatore del Grosseto. L’annuncio è arrivato direttamente dalla società biancorossa, che ha deciso di affidare la panchina della prima squadra al tecnico toscano, celebre per aver collezionato ben 11 promozioni in carriera. Il contratto firmato lo legherà al club fino al 2027, a testimonianza di un progetto a lungo termine. Un profilo di spessore per rilanciare le ambizioni grossetane Con la scelta di Indiani, il Grosseto mostra chiaramente le proprie intenzioni: puntare in alto. Il tecnico, noto per la sua abilità nel costruire gruppi vincenti, rappresenta una figura ideale per guidare un progetto che punta alla crescita e alla competitività . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it