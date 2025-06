UFFICIALE – La Serie B accoglie Ignazio Abate! L’ex Milan è il nuovo allenatore della Juve Stabia Il comunicato

La Serie B si arricchisce di un nuovo volto di grande esperienza: Ignazio Abate, ex Milan, è ufficialmente il nuovo allenatore della Juve Stabia. Dopo un'ottima stagione in Umbria con la Ternana, dove ha sfiorato la promozione in Serie B, Abate si prepara a una nuova avventura nel campionato cadetto. La sua presenza promette entusiasmo e competenza, portando una ventata di freschezza e determinazione. È il momento di scoprire cosa ci riserverà questa nuova sfida.

Esonerato nella passata stagione, nonostante l'ottimo lavoro in Umbria, sulla panchina della Ternana con cui era in lotta per il primo posto nel girone B di Serie C, Ignazio Abate torna subito ad allenare e lo farà nella categoria subito.

