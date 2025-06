Ufficiale | il Verona cessa il rapporto con Maurizio Setti L'ex presidente era rimasto come advisor

L’Hellas Verona annuncia con clamore la conclusione del rapporto con Maurizio Setti, ex presidente e figura chiave della storia gialloblù. Dopo aver lasciato la gestione diretta del club, Setti rimaneva come advisor, ma ora si apre un nuovo capitolo per il futuro del Verona. Questa decisione segna una svolta importante, aprendo le porte a possibili cambiamenti e nuove ambizioni per i prossimi anni.

L`Hellas Verona ha cessato il rapporto con Maurizio Setti, ex presidente dei gialloblù che dopo la vendita del club era rimasto all`interno dell`organigramma. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

