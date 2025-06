UFFICIALE – Ignazio Abate è il nuovo allenatore della Juve Stabia

La Juve Stabia si rinnova con una scelta di grande spessore: Ignazio Abate, ex campione e simbolo del calcio italiano, è il nuovo allenatore della squadra. Con un contratto biennale fino al 2027, l'allenatore nato a Sant’Agata de’ Goti promette di portare entusiasmo e competenza al club. La sua esperienza e passione saranno le chiavi per scrivere un nuovo capitolo di successi. La stagione sta per decollare, e il futuro delle Vespe appare più brillante che mai.

Ignazio Abate è il nuovo allenatore della Juve Stabia. . La S.S. Juve Stabia comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Ignazio Abate il quale ha firmato un contratto biennale che avrà validità fino al 30 giugno 2027. Nato a Sant’Agata de’ Goti il 12 novembre 1986, Abate ha avuto una lunga e prestigiosa carriera da calciatore: ha vestito le maglie di Napoli (33 presenze, 2 reti), Piacenza (13 presenze), Modena (41 presenze, 1 rete), Empoli (38 presenze, 1 rete), Torino (29 presenze, 2 reti) e infine Milan, con cui ha totalizzato 306 presenze e 3 reti in 10 stagioni, vincendo 1 Scudetto e 2 Supercoppe italiane. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - UFFICIALE – Ignazio Abate è il nuovo allenatore della Juve Stabia

La Juve Stabia riparte da Ignazio Abate: ha firmato un biennale - La Juve Stabia riparte con entusiasmo, affidandosi all’esperienza e alla passione di Ignazio Abate. Dopo una carriera da protagonista sui campi di calcio e un percorso promettente come allenatore delle giovanili del Milan, Abate si prepara a scrivere un nuovo capitolo sulla panchina stabiese, firmando un contratto biennale fino al 2027.

